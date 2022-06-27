"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 27 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня, 27 июня, отправится один эвакуационный поезд. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд на 27 июня:
• 16:30 —234/233 Покровск —Днепр —Львов.
Дополнение
В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться.
Напомним
В АО “Укрзализныця” сообщили, что движение поездов на участке Мостиска — Медика восстановлена, впрочем ремонтные работы на участке польской железной дороги до Перемышля продолжаются. Таким образом, пассажиры поездов № 36/35 и № 54/53 от станции Медика бесплатным автобусным трансфером доставлены в Перемышля с возможностью пересесть на автобус до Краков.