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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33579 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 79554 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 11:39 • 171293 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 168791 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 169409 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 147053 перегляди

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1 квітня, 08:59 • 115203 перегляди

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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 27 червня

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 27 червня

Київ • УНН

 • 89228 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня, вирушить один евакуаційний потяг. Відповідна інформація з’явилася на сайті “Укрзалізниці”, передає УНН.

Деталі

Евакуаційний потяг на 27 червня:

• 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Доповнення

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що рух поїздів на ділянці Мостиська — Медика відновлено, втім ремонтні роботи на ділянці польської залізниці до Перемишля тривають. Таким чином, пасажирів поїздів № 36/35 та № 54/53 від станції Медика безкоштовним автобусним трансфером доставлено до Перемишля з можливістю пересісти на автобус до Кракова.

Українські Національні Новини

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