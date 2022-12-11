"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 декабря

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет в Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

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В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также подчеркнули, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Добавим

В “Укрзализныце” объяснили, как будут работать в случае нового блэкаута.