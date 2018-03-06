"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных поездов к празднику 8 марта

Поезд № 243/244 Киев - Львов будет курсировать в обоих направлениях 11 марта. Отправление из Киева в 05:25, прибытие во Львов в 14:20. Из Львова в 09:40 и прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 239 Ужгород - Киев отправится из Ужгорода 11 марта в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

Всего на мартовские праздники назначены 18 дополнительных поездов.

Напомним, ранее сообщалось о назначении на март 16 дополнительных поездов.