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"Укрзалізниця" призначила 18 додаткових поїздів до свята 8 березня

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. "Укрзалізниця" призначила загалом 18 додаткових поїздів до свята 8 березня та додаткові рейси швидкісних поїздів "Інтерсіті". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр "Укрзалізниці".

Поїзд № 243/244 Київ — Львів курсуватиме в обох напрямках 11 березня. Відправлення з Києва о 05:25, прибуття до Львова о 14:20. Зі Львова о 09:40 та прибуття до Києва о 19:46.

Поїзд № 239 Ужгород — Київ вирушить з Ужгорода 11 березня об 19:05 та прибуде до Києва наступного дня о 10:09.

Загалом на березневі свята призначено 18 додаткових поїздів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про призначення на березень 16 додаткових поїздів.

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