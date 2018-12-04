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"Укрзализныця" начала отменять экспрессы в аэропорт Борисполь

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. "Укрзализныця" начала отменять поезда Kyiv Boryspil Express в аэропорт Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аvianews.

"Укрзализныця" начала отменять экспрессы в аэропорт Борисполь

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

Пока не известны причины подобного изменения расписания.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Kyiv Boryspil Express сломался на второй день работы. "Укрзализныця" уверяет, что все пассажиры "экспресса" на Борисполь успели на рейсы.

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