"Укрзалізниця" почала скасовувати експреси в аеропорт Бориспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. "Укрзалізниця" почала скасовувати потяги Kyiv Boryspil Express в аеропорт Бориспіль на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і головними повітряними воротами України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аvianews.
Як випливає з оновленого розкладу, який введено в дію з 00:00 4 грудня, скасовано низку рейсів як в нічний час, так і в піковий ранковий і вечірній.
В результаті цього інтервал руху експресів вночі збільшений до двох годин, в піковий час - майже до однієї години, в міжпіковий - перевищує одну годину.
У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час він зменшувався до 27-44 хвилин.
Поки не відомі причини такої зміни розкладу.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Kyiv Boryspil Express зламався на другий день роботи. "Укрзалізниця" запевняє, що всі пасажири "експреса" на Бориспіль встигли на рейси.