"Укрзализныця" готова национализировать вагон Медведчука: задействуют для перевозки детей и послеоперационных больных

Детали

Как отмечается, сначала вагон потребует технического осмотра, который компания готова провести в сжатые сроки.

Сейчас все салон-вагоны "Укрзализныци" задействованы для эвакуации насления, в том числе маломобильных и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним.

"Однако у компании много вопросов к интерьеру, поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверенно устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи", - шутят в "Укрзализныце".