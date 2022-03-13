"Укрзализныця" готова национализировать вагон Медведчука: задействуют для перевозки детей и послеоперационных больных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. У беглого нардепа и кума российского президента Виктора Медведчука нашли "золотой" вагон-ресторан с кучей ценных элементов. В свою очередь "Укрзализныця" выразила готовность национализировать вагон. В компании хотели бы задействовать его для перевозки детей и послеоперационных больных. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" 13 марта, передает УНН.
Детали
Как отмечается, сначала вагон потребует технического осмотра, который компания готова провести в сжатые сроки.
Сейчас все салон-вагоны "Укрзализныци" задействованы для эвакуации насления, в том числе маломобильных и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним.
"Однако у компании много вопросов к интерьеру, поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверенно устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи", - шутят в "Укрзализныце".