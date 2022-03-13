"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука: задіють для перевезення дітей та післяопераційних хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У нардепа-втікача і кума російського президента Віктора Медведчука знайшли "золотий" вагон-ресторан із купою коштовних елементів. Своєю чергою "Укрзалізниця" висловила готовність націоналізувати вагон. У компанії хотіли б задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Про це йдеться у повідомленні залізниці 13 березня, передає УНН.
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Як зазначається, спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.
Наразі усі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.
"Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - жартують в "Укрзалізниці".