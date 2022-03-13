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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4188 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука: задіють для перевезення дітей та післяопераційних хворих

"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука: задіють для перевезення дітей та післяопераційних хворих

Київ • УНН

 • 139247 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У нардепа-втікача і кума російського президента Віктора Медведчука знайшли "золотий" вагон-ресторан із купою коштовних елементів. Своєю чергою "Укрзалізниця" висловила готовність націоналізувати вагон. У компанії хотіли б задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Про це йдеться у повідомленні залізниці 13 березня, передає УНН.

Деталі 

Як зазначається, спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.

Наразі усі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.

"Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - жартують в "Укрзалізниці".

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