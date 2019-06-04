"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке

"Приказ о техническом расследовании пока формируется, еще не подписан, но думаю, сегодня он уже будет готов. Расследование будет межведомственным, различные инстанции будут привлекаться, срок его проведения - 30 дней", - отметил Герега.

По его словам, при необходимости срок расследования могут продлить.

Иван Герега подтвердил, техническое расследование будет проводиться по двум авариям, которые произошли сегодня, 4 июня, в городе Боярка Киевской области и в городе Харькове.

Как пояснил Герега, основной целью расследования является определить причины этих ДТП.

"Наша задача - определить причины, почему так произошло, и основной раздел этого материала - будет анализ выводов и рекомендаций. То есть комиссия делает выводы, почему это случилось, что было не так, не сработало, и разрабатывает рекомендации, что нужно исправить и в каких направлениях", - рассказал Герега.

Он добавил, что расследование будет проводиться Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

"Мы еще привлекли экспертов из государственного предприятия "Госавтотрансниипроект", поскольку есть проблематика с переоборудованными автобусами. Именно такой автобус виноват, по предварительной информации, в ДТП (в Боярке - ред.). Он был переоборудован, мы будем это изучать и отражать в материалах расследования", - пояснил Герега.

По его словам, результаты расследования публикуются на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 4 июня в городе Боярка Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка, в результате чего 26 человек госпитализированы, трое - в реанимации.

Кроме того, в Харькове сегодня маршрутное такси столкнулось с малотоннажным автомобилем, в результате чего пострадали 15 человек.