"Укртрансбезпека" проведе технічне розслідування ДТП за участі маршруток у Харкові та Боярці

"Наказ про технічне розслідування наразі формується, ще не підписаний, але думаю, сьогодні він вже буде готовий. Розслідування буде міжвідомчим, різні інстанції будуть залучатися, термін його проведення – 30 днів", - зазначив Герега.

За його словами, при необхідності термін розслідування можуть продовжити.

Іван Герега підтвердив, технічне розслідування буде проводитися щодо двох аварій, які сталися сьогодні, 4 червня, у місті Боярка Київської області та у місті Харкові.

Як пояснив Герега, основною метою розслідування є визначити причини цих ДТП.

"Наша задача – визначити причини, чому так сталося, і основний розділ цього матеріалу – буде аналіз висновків та рекомендації. Тобто комісія робить висновки, чому це трапилося, що було не так, що не спрацювало, і розробляє рекомендації, що треба виправити та в яких напрямках", - розповів Герега.

Він додав, що розслідування буде проводитися Державною службою України з безпеки на транспорті.

"Ми ще залучили експертів з державного підприємства "Державтотрансндіпроект", оскільки є проблематика з переобладнаними автобусами. Саме такий автобус є винним, за попередньою інформацією, у ДТП (у Боярці – ред.). Він був переобладнаний, ми будемо це вивчати і відображати у матеріалах розслідування", - пояснив Герега.

За його словами, результати розслідування оприлюднюються на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 4 червня у місті Боярка Київської області зіткнулися дві маршрутки та легковик, внаслідок чого 26 осіб госпіталізували, троє – у реанімації.

Крім того, у Харкові сьогодні маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою, у результаті чого постраждали 15 осіб.