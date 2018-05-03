Укртелеком прекращает обслуживать систему оповещения в Киевской области

“Что касается ситуации в Киевской области, то, к сожалению, на сегодня отсутствует договор между нами, а значит и правовые основания и средства на осуществление соответствующих работ. Поэтому мы вынуждены проинформировать общественность об обесточивании системы оповещения в Киевской области”, — заявил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома“ Михаил Шуранов.

На протяжении последних 2,5 лет оператор не получал от Киевской ОГА средств за электроэнергию, потребленную оборудованием оповещения. “Укртелеком” неоднократно обращался к Киевской ОГА с предложением о заключении соглашения по финансированию эксплуатационно-технического обслуживания, однако в администрации даже не инициировали проведение тендера на закупку работ по обслуживанию аппаратуры, говорится в сообщении.

Учитывая названные причины, оператор принял решение с 14 мая 2018 года отключить от электропитания аппаратуру системы оповещения. При этом она не будет отключена от каналов коммутации, что позволит оперативное восстановление работы.

Как отмечают в “Укртелекоме”, оборудование системы оповещения было произведено еще в 70-80 годах прошлого века, и его поддержка требует немалых затрат. При этом в компании отметили, что открыты к диалогу с руководством Киевской ОГА ради успешного разрешения вопроса.

Напомним, в Украине готовятся к запуску новой экстренной службы 112.