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Укртелеком припиняє обслуговувати систему оповіщення на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. ПАТ “Укртелеком” з 14 травня припиняє експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення територіальної системи оповіщення Київської області, що перебуває у сфері відання Київської ОДА. Про це повідомила пресс-служба підприємства, передає УНН.

Укртелеком припиняє обслуговувати систему оповіщення на Київщині

“Що стосується ситуації у Київській області, то, на жаль, на сьогодні відсутній договір між нами, а отже і правові підстави та кошти на здійснення відповідних робіт. Тому ми вимушені проінформувати громадськість про знеструмлення системи оповіщення у Київській області”, — заявив директор з корпоративних комунікацій “Укртелекому” Михайло Шуранов.

Упродовж останніх 2,5 років оператор не отримував від Київської ОДА коштів за електроенергію, спожиту обладнанням оповіщення. “Укртелеком” неодноразово звертався до Київської ОДА з пропозицією щодо укладення угоди про фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування, проте у адміністрації навіть не ініціювали проведення тендеру на закупівлю робіт з обслуговування апаратури, йдеться у повідомленні.

З огляду названих причин оператор прийняв рішення з 14 травня 2018 року відключити від електроживлення апаратуру системи оповіщення. При цьому її не буде відключено від каналів комутації, що уможливить оперативне відновлення роботи.

Як зазначають в “Укртелекомі”, обладнання системи сповіщення було вироблене ще у 70-80 роках минулого століття, і його технічна підтримка вимагає чималих затрат. При цьому у компанії наголосили, що відкриті до діалогу із керівництвом Київської ОДА заради успішного вирішення питання.

Нагадаємо, в Україні готуються до запуску нової екстреної служби 112.

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