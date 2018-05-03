Укртелеком припиняє обслуговувати систему оповіщення на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. ПАТ “Укртелеком” з 14 травня припиняє експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення територіальної системи оповіщення Київської області, що перебуває у сфері відання Київської ОДА. Про це повідомила пресс-служба підприємства, передає УНН.
“Що стосується ситуації у Київській області, то, на жаль, на сьогодні відсутній договір між нами, а отже і правові підстави та кошти на здійснення відповідних робіт. Тому ми вимушені проінформувати громадськість про знеструмлення системи оповіщення у Київській області”, — заявив директор з корпоративних комунікацій “Укртелекому” Михайло Шуранов.
Упродовж останніх 2,5 років оператор не отримував від Київської ОДА коштів за електроенергію, спожиту обладнанням оповіщення. “Укртелеком” неодноразово звертався до Київської ОДА з пропозицією щодо укладення угоди про фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування, проте у адміністрації навіть не ініціювали проведення тендеру на закупівлю робіт з обслуговування апаратури, йдеться у повідомленні.
З огляду названих причин оператор прийняв рішення з 14 травня 2018 року відключити від електроживлення апаратуру системи оповіщення. При цьому її не буде відключено від каналів комутації, що уможливить оперативне відновлення роботи.
Як зазначають в “Укртелекомі”, обладнання системи сповіщення було вироблене ще у 70-80 роках минулого століття, і його технічна підтримка вимагає чималих затрат. При цьому у компанії наголосили, що відкриті до діалогу із керівництвом Київської ОДА заради успішного вирішення питання.
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