Укрпочта впервые за два года повысила тарифы на подписку газет и журналов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальный почтовый оператор "Укрпочта" впервые за два года повысил тарифы на предоплату печатных изданий – газет и журналов на 2024 год, они начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-центр компании, пишет УНН.
Цитата
"Подписка проводится по новым тарифам, утвержденным Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины от 25.09.2023 г. №862 "Об утверждении Тарифа на оформление подписки и доставку подписчикам печатных медиа и внесении изменений в приказ Министерства инфраструктуры Украины от 10 июня 2021 года №323". Укрпочта их меняет впервые за последние два года", - говорится в сообщении.
Детали
Подписка принимается по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей. На общегосударственные печатные медиа — до 20 декабря, а на местные — до 26 декабря 2023 года. Доставка газет и журналов в освобожденных населенных пунктах восстанавливается при условии, если это безопасно для клиентов и работников Укрпочты.
Отмечается, что оформить подписку можно онлайн, а также в почтовых отделениях и через почтальонов.
Новые тарифы
Услуга по приему подписки на периодические печатные медиа (на один адрес независимо от количества изданий) составит 15,00 грн (без НДС).
До сих пор стоимость операций, связанных с доставкой газет и журналов, рассчитывалась в зависимости от нескольких составляющих: веса и объема издания (полос) и количества выходов на минимальный срок подписки. Отныне достаточно выбрать сферу распространения медиа: общегосударственное или местное. Доставка одного экземпляра составит:
для общегосударственных медиа — 5,00 грн;
для местных медиа — 4,00 грн.
В компании объяснили, что тарифы на прием и доставку периодических печатных медиа были пересмотрены, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность предоставления услуг и избежать дальнейших убытков, поспособствовать улучшению сервиса доставки, иметь возможность больше инвестировать в развитие и облегчить будни издателей.
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