Укрпошта вперше за два роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національний поштовий оператор "Укрпошта"вперше за два роки підвищив тарифи на передоплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік, вони почнуть діяти з 1 листопада. Про це повідомляє прессцентр компанії, пише УНН.