Укрпошта вперше за два роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національний поштовий оператор "Укрпошта"вперше за два роки підвищив тарифи на передоплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік, вони почнуть діяти з 1 листопада. Про це повідомляє прессцентр компанії, пише УНН.
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"Передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України від 25.09.2023 р. №862 "Про затвердження Тарифу на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих медіа та внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 10 червня 2021 року №323". Укрпошта їх змінює вперше за останні два роки", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників Укрпошти.
Зазначається, що оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош.
Нові тарифи
Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).
Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме:
для загальнодержавних медіа — 5,00 грн;
для місцевих медіа — 4,00 грн.
В компанії пояснили, що тарифи на приймання й доставку періодичних друкованих медіа було переглянуто, щоб забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки, мати можливість більше інвестувати у розвиток та полегшити будні видавців.
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