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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Укрпочта: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Киев • УНН

 • 14502 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. Это подчеркнули в пресс-службе Укрпочты, а также добавили, что "доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме", передает УНН.

Укрпочта: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

"... доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт. Все под контролем", - говорится в сообщении Укрпочты на официальной странице в Facebook.

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Напомним, детский врач Евгений Комаровский заверил, что несмотря на коронавирус, который обнаружили в Китае, украинцам можно получать посылки с КНР.

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