Укрпочта: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. Это подчеркнули в пресс-службе Укрпочты, а также добавили, что "доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме", передает УНН.
"... доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт. Все под контролем", - говорится в сообщении Укрпочты на официальной странице в Facebook.
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Напомним, детский врач Евгений Комаровский заверил, что несмотря на коронавирус, который обнаружили в Китае, украинцам можно получать посылки с КНР.