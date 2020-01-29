Укрпошта: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів. На цьому наголосили у прессслужбі Укрпошти, а також додали, що "доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі", передає УНН.
"... доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі. Зараз Укрпошта співпрацює з 12-ма авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт. Усе під контролем", - йдеться у повідомленні Укрпошти на офіційній сторінці у Facebook.
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Нагадаємо, дитячий лікар Євген Комаровський запевнив, що незважаючи на коронавірус, який виявили у Китаї, українцям можна отримувати посилки з КНР.