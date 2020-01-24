Комаровський про коронавірус: посилки із Китаю не заразні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Дитячий лікар Євген Комаровський запевнив, що незважаючи на коронавірус, який виявили у Китаї, українцям можна отримувати посилки з КНР. Про це він написав у своєму Instagram, передає УНН.
"По-перше, ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом ссавців більше двох діб, мізерно мала. По-друге, шансів отримати саме через предмети інфіковану дозу вірусу дуже мало, навіть теоретично. Інфікована доза – кількість мікроорганізмів, потенційно здатних викликати захворювання. Посилки з Китаю отримувати можна", - зазначив Комаровський.
Нагадаємо, Міністерство культури і туризму КНР заборонило туристичним агентствам продавати тури для подорожей по країні і за кордоном.
Нагадаємо, кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією, що була викликана новим типом коронавіруса 2019-nCoV, зросла в п’ятницю до 849 чоловік, кількість смертей збільшилася до 26.
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