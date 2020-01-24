Комаровский о коронавирусе: посылки из Китая не заразны

"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более двух суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицированную дозу вируса очень малы, даже теоретически. Инфицированная доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание. Посылки из Китая получать нельзя", - отметил Комаровский.

Напомним, Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом.

Напомним, количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26.