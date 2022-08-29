Укрпочта перенесла выпуск марки "Пес Патрон" на 1 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Акционерное общество "Укрпочта" перенесло выпуск марки "Пес Патрон" с 30 августа на 1 сентября. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram, информирует УНН.
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«Друзья, в Херсоне сейчас жарко, в мире нестабильно, и даже у нас бывают перемены. В силу ряда обстоятельств, мы извинимся и очень попросим Вас подождать еще пару дней перед тем, как Вы сможете приобрести супер крутую марку с Патроном и мерч. Запуск марки переносим на 1 сентября – День Знаний», – говорится в сообщении.
Детали
Смелянский отметил, что все детали в ведомстве сообщат позже.
«Ну и, как и все, надеемся, что машину для разминирования, которую мы купим для помощи Патрона, скоро сможем применить на освобожденной Херсонской области», - подытожил он.
Дополнение
К 31-й годовщине независимости Украины Укрпочта выпустила марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".