Укрпошта перенесла випуск марки "Пес Патрон" на 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Акціонерне товариство "Укрпошта" перенесло випуск марки "Пес Патрон" з 30 серпня на 1 вересня. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram, інформує УНН.
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«Друзі, в Херсоні зараз спекотно, у світі нестабільно, і навіть у нас бувають зміни. Через певну низку обставин, ми вибачаємось і дуже попросимо Вас почекати ще пару днів перед тим, як Ви зможете придбати супер круту марку з Патроном та мерч. Запуск марки переносимо на 1 вересня - День Знань», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Смілянський зазначив, що всі деталі у відомсті повідомлять згодом.
«Ну і, як і всі, сподіваємось, що машину для розмінування, яку ми купимо для допомоги Патрону, скоро зможемо застосувати на звільненій Херсонщині», - підсумував він.
Доповнення
До 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні".