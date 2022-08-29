Укрпошта перенесла випуск марки "Пес Патрон" на 1 вересня

Цитата



«Друзі, в Херсоні зараз спекотно, у світі нестабільно, і навіть у нас бувають зміни. Через певну низку обставин, ми вибачаємось і дуже попросимо Вас почекати ще пару днів перед тим, як Ви зможете придбати супер круту марку з Патроном та мерч. Запуск марки переносимо на 1 вересня - День Знань», - ідеться у повідомленні.



Деталі

Смілянський зазначив, що всі деталі у відомсті повідомлять згодом.

«Ну і, як і всі, сподіваємось, що машину для розмінування, яку ми купимо для допомоги Патрону, скоро зможемо застосувати на звільненій Херсонщині», - підсумував він.

Доповнення

До 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні".