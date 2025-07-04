Укрпочта выпустила новую марку к 10-летию Нацполиции

"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную 10-летию создания Национальной полиции Украины. Об этом говорится на сайте национального почтового оператора, пишет УНН.

Национальная полиция Украины – это не только обеспечение правопорядка, это непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии РФ. Полицейские эвакуируют людей под обстрелами, спасают детей, документируют и эффективно раскрывают преступления, противодействуют врагу в тылу - говорится в сообщении.

Кроме этого в Укрпочте напомнили, что полицейские разных подразделений с первых дней полномасштабной войны участвуют в боях, в частности в составе спецподразделений "Лють", "КОРД", "Хижак", а также стрелковых батальонов.

Как указывается, стоимость почтового листа из 6 марок составляет 600 гривен.

Справка

Национальная полиция Украины была создана 2 сентября 2015 года. Это было результатом масштабной реформы правоохранительной системы.

Напомним

"Укрпочта" по случаю Всемирного дня донора крови презентовала новую марку "Шанс на жизнь". Ее посвятили всем донорам, медикам и волонтерам.