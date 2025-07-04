Укрпошта випустила нову марку до 10-річчя Нацполції

"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену 10-річчю створення Національної поліції України. Про це йдеться на сайті національного поштового оператора, пише УНН.

Національна поліція України - це не лише про забезпечення правопорядку, це про безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф. Поліцейські евакуюють людей під обстрілами, рятують дітей, документують та ефективно розкривають злочини, протидіють ворогу в тилу - йдеться у повідомленні.

Крім цього в Укрпошті нагадали, що поліцейські різних підрозділів з перших днів повномасштабної війни беруть у боях, зокрема у складі спецпідрозділів "Лють", "КОРД", "Хижак", а також стрілецьких батальйонів.

Як вказується, вартість поштового аркуша із 6 марками становить 600 гривень.

Довідково

Національна поліція України була створена 2 вересня 2015 року. Це було результатом масштабної реформи правоохоронної системи.

Нагадаємо

"Укрпошта" з нагоди Всесвітнього дня донора крові презентувала нову марку "Шанс на життя". Її присвятили усім донорам, медикам та волонтерам.