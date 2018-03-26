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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Укроборонпром уволил директора Харьковского завода транспортного оборудования

Укроборонпром уволил директора Харьковского завода транспортного оборудования

Киев  •  УНН

 • 8477 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" Федора Петрова уволили от должности за несоблюдение условий контракта, такое решение было принятое 26 марта Генеральным директором ГК "Укроборонпром" Павлом Букиным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.

Так, "Укроборонпром" в начале 2017 года обратился в Военную прокуратуру с информационным сообщением о выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое ранее возглавлял Федор Петров.

"В правоохранительные органы были переданы материалы относительно безосновательного перечисления денежных средств на счета третьих лиц и неправомерного использования средств предприятия", - говорится в сообщении.

В связи с этим, Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и с целью возвращения безосновательно перечисленных средств подала иск в хозяйственный суд.

Тогда директор ГП Федор Петров предложил прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. грн для закрытия уголовного производства.

При попытке передачи взятки 25 марта Федор Петров был задержан сотрудниками Военной прокуратуры Южного региона Украины и СБУ.

Напомним, Федор Петров с июля 2015 по октябрь 2016 года возглавлял государственное предприятие "Судостроительный завод имени 61 коммунара" (ныне - ГП "Николаевский судостроительный завод"), который также входит в состав "Укроборонпрома".

Справка УНН: Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов которые принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

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