Укроборонпром звільнив директора Харківського заводу транспортного устаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування" Федора Петрова звільнено з посади за недотримання умов контракту, таке рішення було прийнято 26 березня Генеральним директором ДК "Укроборонпром" Павлом Букіним, передає УНН з посиланням на прес-службу концерну.
Так, “Укроборонпром” на початку 2017 року звернувся до Військової прокуратури з інформаційним повідомленням щодо виявлених порушень фінансово-господарської діяльності на підприємстві, яке раніше очолював Федір Петров.
“До правоохоронних органів були передані матеріали щодо безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб та неправомірного використання коштів підприємства,” — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим, Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження та з метою повернення безпідставно перерахованих коштів подала позов до господарського суду.
Тоді директор ДП Федір Петров запропонував прокурору Військової прокуратури Миколаївського гарнізону 60 тис. грн для закриття кримінального провадження.
При спробі передачі хабаря 25 березня Федір Петров був затриманий співробітниками Військової прокуратури Південного регіону України та СБУ.
Нагадаємо, Федір Петров з липня 2015 по жовтень 2016 року очолював державне підприємство “Суднобудівний завод імені 61 комунара” (нині — ДП “Миколаївський суднобудівний завод”), який також входить до складу “Укроборонпрому”.
Довідка УНН: Державний концерн “Укроборонпром” створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.