"Укроборонпром" предлагает миллион долларов за угнанный или трофейный российский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. "Укроборонпром" предложил денежное вознаграждение за угнанный или трофейный самолет или вертолет. Об этом написал в Facebook председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
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“Государственный концерн "Укроборонпром" готов оплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет”, - сообщил Арахамия.
Детали
Также, по его словам, продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии.
Кроме того, со слов Арахамии, пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны.
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Накануне украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах.