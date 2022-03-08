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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4134 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Укроборонпром" пропонує мільйон долларів за угнаний чи трофейний російський літак

"Укроборонпром" пропонує мільйон долларів за угнаний чи трофейний російський літак

Київ • УНН

 • 131430 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. "Укроборонпром" запропонував грошову винагороду за угнаний чи трофейний літак або гелікоптер. Про це написав у Facebook голова фракції "Слуга Народу" Давід Арахамія, пише УНН.

Цитата

“Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за угнаний чи трофейний літак”, - повідомив Арахамія.

Деталі

Також, з його слів, продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані.

Крім того, зі слів арахамії, пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни.

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Напередодні українські військові збили два літаки РФ - один над Києвом, а інший - на околицях.

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