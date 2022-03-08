"Укроборонпром" пропонує мільйон долларів за угнаний чи трофейний російський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. "Укроборонпром" запропонував грошову винагороду за угнаний чи трофейний літак або гелікоптер. Про це написав у Facebook голова фракції "Слуга Народу" Давід Арахамія, пише УНН.
Цитата
“Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за угнаний чи трофейний літак”, - повідомив Арахамія.
Деталі
Також, з його слів, продовжує діяти програма 500 000 долларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані.
Крім того, зі слів арахамії, пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни.
Раніше
Напередодні українські військові збили два літаки РФ - один над Києвом, а інший - на околицях.