"Укркосмос": cуд принял меру пресечения в виде личного обязательства Гриншпону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Соломенский районный суд Киева, поддержал ходатайство прокуратуры САП об избрании меры пресечения в виде личного обязательства прежнему внештатному советнику генерального директора Государственного космического агентства Украины Михаилу Гриншпону, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к нанесению ущерба государственному предприятию "Укркосмос" на сумму более 8 млн долларов. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Соломенского суда.
"Суд, 28 мая постановил применить меру пресечения Михаилу Гриншпону в виде личного обязательства сроком на 2 месяца до 28.07.2019 года", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование дела о хищении средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц и открыло материалы для ознакомления.
Как сообщал УНН, 4 декабря 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении двум лицам, вероятно причастным к причинению 8,245 млн долл. убытков ГП "Укркосмос".