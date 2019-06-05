“Укркосмос”: cуд ухвалив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання Гріншпону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва, підтримав клопотання прокуратури САП про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання колишньому позаштатному раднику генерального директора Державного космічного агентства України Михайлу Гріншпону, якого НАБУ і САП підозрюють в причетності до завдання збитків державному підприємству “Укркосмос” на суму понад 8 мільйонів доларів. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Солом’янського суду.
“Суд, 28 травня постановив застосувати запобіжний захід Михайлу Гріншпону у вигляді особистого забов’язання, строком на 2 місяці до 28.07.2019 року”, — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи про розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб і відкрило матеріали для ознайомлення.
Як повідомляв УНН, 4 грудня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до завдання 8,245 млн дол. США збитків ДП “Укркосмос”.