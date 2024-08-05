Завтра в Украине отключений света не планируется, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 6 августа, меры ограничения потребления применяться не будут. При изменении ситуации-о применении отключений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В компании также призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

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