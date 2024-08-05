Укрэнерго сообщает, что 6 августа в Украине не будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Компания рекомендует использовать мощные электроприборы с 11: 00 до 15: 00.
Завтра в Украине отключений света не планируется, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
"Завтра, 6 августа, меры ограничения потребления применяться не будут. При изменении ситуации-о применении отключений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В компании также призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Україна скоротила імпорт електроенергії на 2% у липні2 августа 2024, 10:12 • 15043 просмотра