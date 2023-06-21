Укрэнерго объяснило отсутствие света в Киеве и области

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"В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергопитания", - указали в НЭК.

О времени восстановления электроснабжения сообщат дополнительно.

Напомним

В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КМВА. По информации ДТЭК, отключения коснулись пяти районов столицы.

В Бучанском районе Киевской области также экстренные отключения света.