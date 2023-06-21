Укрэнерго объяснило отсутствие света в Киеве и области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Электроснабжение отсутствует у потребителей в Киеве и Киевской области из-за того, что в высоковольтных сетях центрального региона возникли осложнения в работе, ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергопитания, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергопитания", - указали в НЭК.
О времени восстановления электроснабжения сообщат дополнительно.
Напомним
В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КМВА. По информации ДТЭК, отключения коснулись пяти районов столицы.
В Бучанском районе Киевской области также экстренные отключения света.