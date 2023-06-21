Укренерго пояснило відсутність світла у Києві та області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Електропостачання відсутнє у споживачів у Києві та Київській області через те, що у високовольтних мережах центрального регіону виникли ускладнення в роботі, ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення, повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі. Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення у деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення", - вказали у НЕК.
Про час відновлення електропостачання повідомлять додатково.
Нагадаємо
У Києві через аварію без світла опинилися 100 тис. домівок, повідомили у середу у КМВА. За інформацією ДТЕК, відключення торкнулися п'яти районів столиці.
У Бучанському районі Київської області також екстрені відключення світла.