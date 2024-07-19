18 июля председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и председатель Представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер подписать соглашение о выделении 100 млн евро грантовых средств на восстановление и защиту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Укрэнерго».

Еврокомиссия уполномочила KfW направить в «Укрэнерго» средства специальной бюджетной программы ЕС «Ukraine Investment Facility».

За 100 млн евро будет профинансирован и реализован ряд приоритетных энергетических проектов, таких как:

Модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, которые соединяют Украину с энергосистемой Европы;

Ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного обстрелами рф оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования;



Мероприятия по усилению физической защиты подстанций «Укрэнерго».



В Укрэнерго указали, что этот грант - это уже вторая фаза целевой программы «Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины». 11 июня, во время Берлинской конференции по восстановлению Украины «Укрэнерго» подписало с KfW соглашение о первой фазе программы на сумму 15 млн евро.

С начала полномасштабной войны «Укрэнерго» уже привлекло международной помощи на 1,5 миллиарда евро. В частности, 324 миллиона евро - были привлечены при поддержке KfW.

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