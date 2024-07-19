Киев • УНН
«Укрэнерго» подписало соглашение с KfW о гранте на 100 млн евро от ЕС на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры. Средства пойдут на модернизацию подстанций, ремонт поврежденного оборудования и усиление защиты объектов.
18 июля председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и председатель Представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер подписать соглашение о выделении 100 млн евро грантовых средств на восстановление и защиту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Укрэнерго».
Еврокомиссия уполномочила KfW направить в «Укрэнерго» средства специальной бюджетной программы ЕС «Ukraine Investment Facility».
За 100 млн евро будет профинансирован и реализован ряд приоритетных энергетических проектов, таких как:
В Укрэнерго указали, что этот грант - это уже вторая фаза целевой программы «Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины». 11 июня, во время Берлинской конференции по восстановлению Украины «Укрэнерго» подписало с KfW соглашение о первой фазе программы на сумму 15 млн евро.
С начала полномасштабной войны «Укрэнерго» уже привлекло международной помощи на 1,5 миллиарда евро. В частности, 324 миллиона евро - были привлечены при поддержке KfW.
В Украине запускают горячую линию 15-49 по вопросам энергетики18 июля 2024, 21:30 • 32088 просмотров