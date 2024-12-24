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"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

Киев  •  УНН

 • 153 просмотра

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"Укрэнерго" получила от ЕИБ 86 млн евро для установки антидроновой защиты на ключевых подстанциях. Это первая часть Плана поддержки энергетики Украины для преодоления повреждений инфраструктуры.

НЭК "Укрэнерго" получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 86 млн евро для обустройства антидроновой защиты на ключевых подстанциях электроэнергетической системы. Об этом сообщает ЕИБ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что  это финансирование предоставлено в рамках Пакета экстренных мер солидарности ЕИБ для Украины, разработанного в сотрудничестве с Европейской Комиссией. Оно стало первой составляющей Плана поддержки энергетики Украины, принятого ЕИБ в октябре 2024 года для преодоления значительных повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных войной России.  

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что инфраструктура Украины остается одной из главных целей российской агрессии и террора. 

Враг выпустил уже более 1000 ракет и ежедневно направляет сотни дронов на наши электростанции, подстанции и линии электропередачи

- сказал Герман Галущенко.

По словам исполняющего обязанности главы "Укрэнерго""Алексея Брехта, защита критически важного оборудования подстанций необходима из-за постоянных российских атак.

Эффективность уже внедренных проектов подтверждена во время последних массированных атак с применением ракет и дронов в ноябре-декабре. Мы продолжаем работы по укреплению. Чем больше подстанций удастся защитить, тем надежнее станет энергосистема страны, а риск отключений для потребителей будет сведен к минимуму

- отметил Алексей Брехт.

По информации "Укрэнерго", общая сумма кредитной поддержки, которую ЕИБ предоставил компании с начала полномасштабной войны, уже достигла 136 млн евро.

Напомним,

Новоназначенный наблюдательный совет "Укрэнерго" 12 декабря провел первое заседание и избрал председателя и заместителя. Председателем наблюдательного совета стал независимый представитель Еппе Кофод. Он был министром иностранных дел Дании с 2019 по 2022 годы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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yevropeiskii-investitsionnii-bankЕвропейский инвестиционный банк
ukrenerhoУкрэнерго
herman-halushchenkoГерман Галущенко
daniyaДания
ukrainaУкраина