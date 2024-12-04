«Укрэнерго» обнародовало график отключений света на 5 декабря: что ждет украинцев
Киев • УНН
«Укрэнерго» объявило графики ограничения электроснабжения для населения и бизнеса на 5 декабря.
В "Укрэнерго" сообщили графики ограничения электроснабжения на 5 декабря, пишет УНН.
Завтра, 5 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений
- 07:00 - 20:00 - две очереди отключений
- 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
- 05:00 - 23:00 - применение графиков ограничения мощности.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях
Напомним
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