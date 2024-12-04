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«Укрэнерго» обнародовало график отключений света на 5 декабря: что ждет украинцев

«Укрэнерго» обнародовало график отключений света на 5 декабря: что ждет украинцев

Киев  •  УНН

 • 3484 просмотра

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«Укрэнерго» объявило графики ограничения электроснабжения для населения и бизнеса на 5 декабря.

В "Укрэнерго" сообщили графики ограничения электроснабжения на 5 декабря, пишет УНН.

Завтра, 5 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

   - 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений

   - 07:00 - 20:00 - две очереди отключений

   - 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

   - 05:00 - 23:00 - применение графиков ограничения мощности.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

Напомним

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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ukrenerhoУкрэнерго