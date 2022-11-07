"Укрэнерго" напоминает о плановых и аварийных отключениях сегодня в Киеве и семи областях

​Цитата

"Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак россии. В части регионов нам приходится вводить отключения, чтобы избежать перегрузки высоковольтной инфраструктуры. Поэтому хотим предупредить украинцев еще раз – с 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Области, которые будут подвергаться отключениям, никто не выбирал – это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.

Детали

Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября.

Отмечается, что будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

"Пожалуйста, поделитесь этой информацией с тем, кто не пользуется соцсетями. Энергетики делают все возможное, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений, мы ремонтируем сети без остановок и выходных. Мы надеемся на ваше понимание и помощь. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Плановые и аварийные отключения – меры стабилизации работы энергосистемы, дополняющие друг друга. Решение о введении графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии.

Для того чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области.

Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо ГАО продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО). Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного.