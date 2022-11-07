"Укренерго" нагадує про планові та аварійні відключення сьогодні у Києві та семи областях

​​Цитата

"Енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. В частині регіонів нам доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури. Тому хочемо попередити українців ще раз – з 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада.

Зазначається, що будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

"Будь ласка, поділіться цією інформацією з тим, хто не користується соцмережами. Енергетики роблять все можливе, щоб зменшити кількість і тривалість відключень, ми ремонтуємо мережі без зупинок та вихідних. Ми сподіваємося на ваше розуміння і допомогу. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження. Разом переможемо!", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Планові та аварійні відключення - заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного. Рішення щодо введення графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії.

Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області.

Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість ГАВ продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.