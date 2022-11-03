Укрэнерго: аварийные отключения трех регионов ввели из-за новых атак рашистов

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"Вчера вечером террористы вновь нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях. Новая террористическая атака усложнила ситуацию в энергосистеме Украины. Обращаем внимание потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях на то, что в их областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО)", - сообщили в Укрэнерго.

В компании подчеркнули, что понимают, насколько дискомфортно долгое пребывание без электроэнергии. "Но диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден ограничить потребление в этом регионе из-за новых повреждений", - отметили в Укрэнерго.

"Ремонтные работы уже начались и будут завершены в кратчайшие возможные сроки – если не будет новых атак", - подчеркнули в компании.

Дополнение

Укрэнерго сообщило, что 3 ноября будут применяться ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей.