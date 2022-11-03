Укренерго: аварійні відключення трьох регіонів ввели через нові атаки рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Укренерго ще раз звернуло увагу жителів Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей на вимушені аварійні відключення електроенергії і пояснили, що вони відбуваються через нові атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру, пише УНН.
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"Вчора ввечері терорашисти знову завдали ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Нова терористична атака ускладнила ситуацію в енергосистемі України. Звертаємо увагу споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на те, що в їх областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Укренерго.
У компанії наголосили, що розуміють, наскільки дискомфортне довге перебування без електроенергії. "Але диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений обмежити споживання в цьому регіоні через нові пошкодження", - зауважили в Укренерго.
"Ремонтні роботи вже розпочалися і будуть завершені в найкоротші можливі терміни - якщо не буде нових атак", - підкреслили у компанії.
Доповнення
Укренерго повідомило, що 3 листопада застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей.