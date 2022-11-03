Укренерго: аварійні відключення трьох регіонів ввели через нові атаки рашистів

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"Вчора ввечері терорашисти знову завдали ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Нова терористична атака ускладнила ситуацію в енергосистемі України. Звертаємо увагу споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на те, що в їх областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Укренерго.

У компанії наголосили, що розуміють, наскільки дискомфортне довге перебування без електроенергії. "Але диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений обмежити споживання в цьому регіоні через нові пошкодження", - зауважили в Укренерго.

"Ремонтні роботи вже розпочалися і будуть завершені в найкоротші можливі терміни - якщо не буде нових атак", - підкреслили у компанії.

Доповнення

Укренерго повідомило, що 3 листопада застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей.