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Укрэксимбанк финансирует восстановление объектов инфраструктуры и потребности коммунальных предприятий

Киев • УНН

 • 978526 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Повреждение и разрушение объектов критической инфраструктуры стало одним из главных вызовов, которые сегодня стоят перед многими украинскими громадами и коммунальными предприятиями. Кроме проблем в энергетике, требует сверхусилий обеспечение жителей многих населенных пунктах водой и теплом. Для удовлетворения потребностей громад в восстановлении критически важных объектов Укрэксимбанк финансирует современные проекты по реконструкции и модернизации сетей, оборудования систем очистных сооружений, передает УНН.

Укрэксимбанк финансирует восстановление объектов инфраструктуры и потребности коммунальных предприятий

Детали

За последнее время банк предоставил средства на запуск современной мобильной установки для обезвоживания ила КП “Луцкводоканал”, покупку установки биологической очистки сточных вод КП “Корюковкаводоканал”, приобретение специализированной техники КП “Томашпольское”, финансирование потребностей деятельности ОКВП “Днепр-Кировоград”, ГП “Эвода Трейд”, РОВКП ВКХ “Ровнооблводоканал”, КП “Измаильское ПУВКХ” и др.

“В течение 2022 года Укрэксимбанк удовлетворял первоочередные потребности громад в сферах безопасности и обороны, обеспечения поддержки населения, ликвидации последствий ракетных ударов. Конечно, структура поступлений и расходов громад изменилась, однако очень много городов и подчиненных им коммунальных предприятий остаются платежеспособными заемщиками, местная экономика работает, а громады сохраняют финансовую устойчивость. Мы анализируем источники погашения и адаптируем структурирование кредитных решений под новые реалии. Более того, Банк уже начал работу с международными финансовыми организациями по привлечению финансирования для восстановления пострадавших от российской агрессии объектов инфраструктуры”, — отметил член Правления Укрэксимбанка Михаил Медко.

Даже в условиях постоянных ракетных ударов громадам необходимо реализовывать программы инфраструктурного характера. Так, город Корюковка на Черниговщине за счет средств специального фонда, кредитов и грантов внедряет ряд проектов по модернизации критической инфраструктуры.

“Основные фонды нашего предприятия уже давно нуждаются в обновлении. Если на это закрывать глаза, вскоре возникнут экологические проблемы. Мы смогли исправить ситуацию, воспользовавшись услугой финансового лизинга. Наше новое оборудование обеспечивает 7-ступенчатую очистку с многоконтурной прямой и обратной рециркуляцией ила между реакторами, что гарантирует очистку сточных вод с эффективностью 99%. В этот проект вложено много усилий, и особенно хочу поблагодарить за помощь в его реализации Укрэксимбанк”, — отметил начальник КП “Корюковкаводоканал” Сергей Бабич.

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