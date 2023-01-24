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Укрексімбанк фінансує відновлення об’єктів інфраструктури та потреби комунальних підприємств

Київ • УНН

 • 978526 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Пошкодження та руйнування об’єктів критичної інфраструктури стало одним з головних викликів, які сьогодні постають перед багатьма українськими громадами та комунальними підприємствами. Крім проблем в енергетиці, вимагає надзусиль забезпечення жителів багатьох населених пунктах водою та теплом. Для задоволення потреб громад у відновленні критично важливих об’єктів Укрексімбанк фінансує сучасні проєкти з реконструкції та модернізації мереж, обладнання систем очисних споруд, передає УНН.

Укрексімбанк фінансує відновлення об’єктів інфраструктури та потреби комунальних підприємств

Деталі

За останній час банк надав кошти на запуск сучасної мобільної установки для зневоднення мулу КП “Луцькводоканал”, купівлю установки біологічної очистки стічних вод КП “Корюківкаводоканал”, придбання спеціалізованої техніки КП “Томашпільське”, фінансування потреб діяльності ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, ДП “Евода Трейд”, РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”, КП “Ізмаїльське ВУВКГ” тощо.

“Протягом 2022 року Укрексімбанк задовольняв першочергові потреби громад у сферах безпеки та оборони, забезпечення підтримки населення, ліквідації наслідків ракетних ударів. Звичайно, структура надходжень і видатків громад змінилася, проте дуже багато міст та підпорядкованих їм комунальних підприємств залишаються платоспроможними позичальниками, місцева економіка працює, а громади зберігають фінансову стійкість. Ми аналізуємо джерела погашення та адаптуємо структурування кредитних рішень під нові реалії. Більше того, Банк вже розпочав роботу з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення фінансування для відбудови постраждалих від російської агресії об’єктів інфраструктури”, — зазначив член Правління Укрексімбанку Михайло Медко.

Навіть в умовах постійних ракетних ударів громадам необхідно реалізовувати програми інфраструктурного характеру. Так, місто Корюківка на Чернігівщині за рахунок коштів спеціального фонду, кредитів та грантів впроваджує низку проєктів з модернізації критичної інфраструктури.

“Основні фонди нашого підприємства вже давно потребують оновлення. Якщо на це закривати очі, незабаром виникнуть екологічні проблеми. Ми змогли виправити ситуацію, скориставшись послугою фінансового лізингу. Наше нове обладнання забезпечує 7-ступінчасту очистку з багатоконтурною прямою і зворотною рециркуляцією мулу між реакторами, що гарантує очистку стічних вод з ефективністю 99%. В цей проект вкладено багато зусиль, і особливо хочу подякувати за допомогу в його реалізації Укрексімбанку”, — зазначив начальник КП “Корюківкаводоканал” Сергій Бабич.

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