Украина за несколько часов накроют грозы с градом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Синоптики предупредили украинцев о грозах с градом, которые ожидаются в ближайшие часы в Украине, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"... до конца суток 24 июля в Украине грозы, в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град и сильный дождь", - говорится в сообщении.
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Напомним, магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накрыла Землю во вторник, 24 июля.
Ранее синоптики отметили, что дожди в Украине будут идти еще до конца недели.