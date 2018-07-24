Україну за кілька годин накриють грози з градом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Синоптики попередили українців про грози з градом, які очікуються у найближчі години в Україні, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
"...до кінця доби 24 липня в Україні грози, у південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град та сильний дощ", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, магнітна буря першого рівня G1 за п'ятибальною шкалою накрила Землю у вівторок, 24 липня.
Раніше синоптики відзначили, що дощі в Україні йтимуть ще до кінця тижня.