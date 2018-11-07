Украинцу Грибу в РФ продлили арест до 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российский суд продлил меру пресечения Павлу Грибу, которого похитили российские спецслужбы в Беларуси и обвиняют в подготовке теракта, до 24 апреля. Об этом УНН сообщил его отец Игорь Гриб.
"Продление меры до 24 апреля 2019 года", - сообщил Гриб.
Кроме того, он рассказал, что рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.
Как сообщал УНН, 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Во время одного из судебных заседаний Павел не признал своей вины.
Напомним, ранее отец Гриба сообщал, что суд вернул дело и самого Павла Гриба в Краснодар.