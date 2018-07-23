Українець Гриб на суді в РФ відкинув висунуті проти нього обвинувачення

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Київ • УНН

 • 9638 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Громадянин України Павло Гриб, якого у Росії звинувачують у сприянні тероризму, не визнав провину в Північно-Кавказькому окружному військової суді в РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Суд в Ростові-на-Дону понеділок приступив до розгляду по суті кримінальної справи Гриба.

"Я повністю не згоден з пред'явленим обвинуваченням", - сказав Гриб, зазначивши, що під час слідства були допущені критичні помилки.

Нагадаємо, 24 серпня 2017 року Білорусі зник 19-річний українець Павло Гриб. 7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклого в Білорусі українця Гриба знайшли в Краснодарському СІЗО в РФ. У Росії Грибу пред'явлено обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

3 липня Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив арешт Гриба на п'ять місяців - до 19 грудня. На час суду він утримується в СІЗО Ростова-на-Дону.

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