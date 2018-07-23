Украинец Гриб на суде в РФ отверг выдвинутые против него обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Гражданин Украины Павел Гриб, которого в России обвиняют в содействии терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военной суде в РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Суд в Ростове-на-Дону понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба.
"Я полностью не согласен с предъявленным обвинением", - сказал Гриб, отметив, что во время следствия были допущены критические ошибки.
Напомним, 24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавшего в Беларуси украинца Гриба нашли в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев - до 19 декабря. На время суда он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.