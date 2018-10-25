Суд вернул дело и Павла Гриба в Краснодар - отец

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 26757 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110726 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118786 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157729 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149283 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138853 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175249 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118184 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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7 марта, 12:17 • 111177 просмотра
Актуальное
Суд вернул дело и Павла Гриба в Краснодар - отец

Суд вернул дело и Павла Гриба в Краснодар - отец

Киев  •  УНН

 • 7915 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Дело украинца Павла Гриба, которого Россия обвиняет в терроризме, вернули в Краснодар. Об этом УНН сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"На первом и единственном заседании по сути дела судья увидел, что обвинение предоставлено в старой редакции закона. Поэтому дело вернули на доработку в Краснодар, и Павла, разумеется, тоже", - сообщил Игорь Гриб.

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Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец Гриба подтвердил, что в деле против его сына в РФ есть еще один фигурант

Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 августа. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.

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