Суд вернул дело и Павла Гриба в Краснодар - отец

"На первом и единственном заседании по сути дела судья увидел, что обвинение предоставлено в старой редакции закона. Поэтому дело вернули на доработку в Краснодар, и Павла, разумеется, тоже", - сообщил Игорь Гриб.

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Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 августа. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.