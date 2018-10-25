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Суд повернув справу і Павла Гриба у Краснодар - батько

Суд повернув справу і Павла Гриба у Краснодар - батько

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Справу українця Павла Гриба, якого Росія обвинувачує в тероризмі, повернули у Краснодар. Про це УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб.

"На першому і єдиному засіданні по суті справи суддя побачив, що звинувачення надано в старій редакції закону. Тому справу повернули на доопрацювання в Краснодар, і Павла, зрозуміло, також", - повідомив Ігор Гриб.

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Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися із знайомою. Російські спецслужби звинувачують його у підготовці теракту в одній із шкіл міста Сочі.

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Судове слідство у справі Павла Гриба, який ув’язнений в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 серпня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.

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