Українцю Грибу у РФ продовжили арешт до 24 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російський суд продовжив запобіжний захід Павлу Грибу, якого викрали російські спецслужби в Білорусі і звинувачують у підготовці теракту, до 24 квітня. Про це УНН повідомив його батько Ігор Гриб.
"Продовження запобіжного до 24 квітня 2019 року", - повідомив Гриб.
Крім того, він розповів, що розгляд справи по суті призначено на 15 листопада.
Як повідомляв УНН 7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклий у Білорусі українець Павло Гриб перебуває в Краснодарському СІЗО в РФ.
У РФ Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).
Під час одного з судових засідань Павло не визнав своєї провини.
Нагадаємо, раніше батько Гриба повідомляв, що суд повернув справу і самого Павла Гриба в Краснодар.