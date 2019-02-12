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Украинцам запретили ловить камбалу в Черном море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В северо-западной части Черного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском лимане и на участке Сухого лимана, в пределах Овидиопольского района запретили вылов камбалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госрыбагентства.

"С 15 февраля по 30 апреля 2019 запрещен любой вылов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском лимане и на участке Сухого лимана, в пределах Овидиопольского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет установлен с целью сохранения численности рыбы во время нереста.

В Госрыбагентстве напомнили, что в период с 1 января по 31 мая 2019 действует запрет на лювлю камбалы в Азовском море и заливе Сиваш.

Как сообщал УНН, пограничники задержали троих браконьеров на отлове более 120 кг рыбы.

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